MEDOLLA -Cinese va dal medico a Medolla e tutti scappano per paura del Coronavirus. E’ accaduto nel pomeriggio della scorsa settimana nell’ambulatorio del dottor Nunzio Borelli. Il dottore ha raccontato che c’erano diverse persone in fila in attesa di essere ricevute, come sempre accade. Ma stavolta l’ingresso di una donna di origine cinese ha scatenato la fuga di tutti i pazienti: entrata lei, sono andati via tutti.

E’ effetto della paura del Coronavirus, il terribile virus che sta mietendo vittime nel paese del Dragone ma che qui da noi ancora non ha ucciso nessuno. Tanto basta, però, per scatenare la psicosi e dare voce al razzismo contro i cinesi. Infatti anche nella Bassa i sindaci si sono dati da fare per aiutare bar e attività gestiti dai cinesia superare questa fase di diffidenza (leggi l’articolo)

La signora cinese di Medolla non era stata in Cina nelle ultime settimane e non aveva il Coronavirus, per la cronaca.

In giro c’è l’influenza, quella tradizionale e nostrana, che proprio in questi giorni tocca il picco. Il dottor Borelli raccomanda di lavara spesso, a lungo e con accuratezza le mani. E rassicura che c’è un sistema efficiente di identificazione presa in carico di eventuali casi di Coronavirus che potrebbero emergere.

