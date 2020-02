Col cutter, nascosta tra le siepi, minaccia 87enne in bicicletta per la collanina d’oro

Col cutter, nascosta tra le siepi, minaccia 87enne in bicicletta per la collanina d’oro. Approfittando del crepuscolo e della ciclabile semideserta, aveva tentato di strappare ad un anziano 87enne in bicicletta, dietro minaccia di un cutter, la catenina in oro giallo che aveva al collo, desistendo solo a seguito dell’intervento di un passante e dileguandosi a bordo di una minicar grigia. Ma la sera dell’8 febbraio scorso, la sua fuga è durata poco perché, anche grazie alle descrizioni della vittima e ai due numeri e lettere della targa che l’uomo ricordava, i militari della Stazione di Spilamberto sono riusciti ad individuare il reo, rivelatasi una donna poco più che quarantenne, incensurata e nubile. Dopo essersi appostati nei pressi della sua abitazione e aver trovato l’auto, i carabinieri hanno sorpreso l’italiana e condotta in caserma per accertamenti, e’ stata riconosciuta dalla vittima e dal testimone quale l’autrice del reato, peraltro con ancora indosso i vestiti con cui aveva tentato di rapinare l’anziano.

Sono così scattate le manette e l’italiana è stata tradotta presso casa circondariale di Modena come disposto dall’autorità giudiziaria.

