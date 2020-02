Colazione da campioni per la Croce Blu di Soliera

SOLIERA – Dalle pagine ufficiali di Facebook, la Croce Blu regala ai follower momenti di leggerezza e scorci di quella che è la vita di un volontario: sveglia all’alba, colazione da leoni a base di gnocco e prosciutto per partire scattanti e poter così garantire un servizio di trasporti interospedalieri 4 mattine alla settimana (Natale compreso). I volontari e i dipendenti sono sempre operativi, e ora sappiamo perché: anche e soprattutto grazie alla dieta giusta.

La Pubblica Assistenza Croce Blu di Soliera nasce nel 1986 per volontà di 52 cittadini Solieresi per poter essere di supporto alla cittadinanza in caso di necessità. Dalla sua fondazione l’associazione è cresciuta e si è notevolmente ampliata, sia per il numero di presenze che per il tipo di servizi offerti. Partendo da una sola ambulanza ottenuta in prestito dalla Croce Blu di Modena e da 500.000 lire prestate dall’Avis locale, l’associazione si è ingrandita e ora possiede un parco mezzi costituito da 3 ambulanze, 4 automobili e 3 pulmini che quotidianamente vengono utilizzati dai volontari per lo svolgimento di servizi (emergenza-urgenza, sanitari, privati).

Per consultare il sito ufficiale: P.A. Croce Blu di Soliera ODV

