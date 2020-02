Commemorazione per il Giorno del Ricordo a Mirandola

MIRANDOLA – Su invito di Marian Lugli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha fatto visita a Mirandola Michele Barcaiuolo, consigliere regionale, che vista la vicinanza temporale con il Giorno del Ricordo, ha voluto incontrare alcuni amici nella via intitolata ai Martiri delle Foibe.

Nel suo breve discorso, dopo aver rievocato il vile eccidio portato a termine a guerra finita dai partigiani comunisti comandati da Tito nei confronti di cittadini inermi, che ebbero come unica colpa il fatto di essere Italiani, ha espresso la propria soddisfazione nel constatare che oggi, dopo anni di colpevole oblio, le istituzioni riconoscono finalmente in modo ufficiale il sacrificio di quei nostri fratelli, riferendosi espressamente al discorso pronunciato dal presidente Mattarella ed alla commemorazione presieduta ieri dal sindaco Alberto Greco, che a nome della città di Mirandola ha deposto una corona e issato un tricolore all’asta che regge l’insegna della via.

