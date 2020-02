Concordia, al via il ciclo di incontri nelle frazioni: “Ascolteremo i bisogni dei cittadini”

Inizia giovedì 13 febbraio da Vallalta il ciclo di incontri nelle frazioni con cui la giunta presenta i progetti per lo sviluppo del territorio, ascolta le esigenze dei cittadini e presenta l’obiettivo di realizzare una consulta delle frazioni quale luogo permanente di confronto fra i territori e la giunta comunale. Questi gli obiettivi degli incontri che porteranno il sindaco Luca Prandini, la giunta e la consigliera delegata alla partecipazione Letizia Galavotti ad incontrare ogni giovedì a cadenza settimanale le frazioni.

«L’incontro con le frazioni è per noi un momento importante per ascoltare i bisogni dei cittadini, capire le cose che non funzionano e individuare assieme le possibili soluzioni – afferma il sindaco Luca Prandini – Gli incontri saranno anche l’occasione per presentare gli indirizzi contenuti nel bilancio di previsione del Comune e che vede inalterati per il settimo anno consecutivo i tributi locali e le tariffe sui servizi a domanda individuale.»

La manovra economica locale è di 13,8 milioni di euro, risorse destinate a garantire servizi ai cittadini e l’esecuzione delle opere pubbliche con un incremento degli investimenti nella manutenzione del verde pubblico e delle strade e una grande attenzione alla ricostruzione pubblica. Il 2020 vedrà la conclusione dei cantieri di Piazza Garibaldi e Piazza Marconi, l’avvio dei lavori per il ripristino del Teatro del Popolo, per il recupero di Palazzo Corbelli e per la nuova palestra del centro sportivo. Vallalta tornerà ad avere il proprio Teatro e a Fossa sarà realizzata la sala civica nel complesso di edilizia sociale pubblica e si interverrà per valorizzare l’Oasi Val di Sole. Il 2020 sarà anche l’anno delle ciclabili con la progettazione di un piano per proseguire il collegamento del capoluogo con le frazioni e il completamento di due ciclabili esistenti.

Importanti risorse saranno destinate alle politiche scolastiche e sociali inoltre, per la prima volta, sarà attivata una forma di sostegno all’occupazione con incentivi a favore di imprese del territorio che effettueranno nuove assunzioni e, sempre per la prima volta, sarà costituito un fondo rivolto ai giovani neo-diplomati per favorire il proseguimento degli studi universitari.

«Per migliorare l’operato della giunta il dialogo con i residenti è un prezioso momento di confronto – conclude il sindaco – invitando tutti i cittadini alla partecipazione agli incontri frazionali.

Ecco il calendario degli incontri, tutti fissati alle ore 20.45: giovedì 13 Febbraio ore 20.45 a Vallalta (Sala riunioni del circolo ANSPI – Via Rocca, 20), giovedì 20 Febbraio a Santa Caterina (Ex asilo parrocchiale di Via Cappelletta Stoffi, 18/A), giovedì 27 Febbraio Fossa (Oratorio parrocchiale di Via Martiri della Libertà, 238), giovedì 5 Marzo a San Giovanni (Ex Forno Pavesi)

