Concordia, appuntamento col Carnevale domenica 16 febbraio

Domenica 16 febbraio a Concordia appuntamento dalle ore 14.30 con il carnevale che in questa edizione rinnovata si svolgerà in Largo giardino Giuseppe Tanferri.

Il carnevale sarà aperto dalla sfilata della Filarmonica cittadina “G. Diazzi” e a seguire gli alunni delle scuole di Concordia animeranno il pomeriggio con costumi e maschere e la partecipazione di trampolieri, giocolieri e mascotte cartoon. Il divertimento è assicurato da spettacoli di magia, clowneria e giochi di prestigio e tante altre attività di animazione per adulti e bambini. Ci saranno anche scultori di palloncini, maxipupazzi e per i più piccoli giochi gonfiabili e baby parking. E a conclusione della festa è previsto un grande effetto scenico a sorpresa da non perdere.

Sarà inoltre presente uno stand gastronomico gestito dai Comitati genitori delle scuole del territorio a sostegno delle attività di supporto alla scuola.

In caso di maltempo il carnevale sarà rinviato a domenica 1 marzo 2020.

Vi aspettiamo al carnevale di Concordia!