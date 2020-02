Concordia, avviso pubblico concessione uso bar Teatro di Vallalta

CONCORDIA – Il Comune di Concordia ha indetto una procedura di pubblica selezione per l’assegnazione in regime di concessione amministrativa dell’attività commerciale di rivendita bar e tabacchi nei locali ad uso bar situati all’interno del Teatro del Popolo di Vallalta, edificio attualmente inagibile a causa degli eventi sismici del maggio 2012, per il quale sono in corso le opere di restauro e ripristino con miglioramento sismico.

La concessione dell’immobile avrà la durata di sei anni con decorrenza dalla effettiva disponibilità dell’immobile per l’avvio e alla scadenza potrà essere rinnovata di comune accordo tra le parti per ulteriori sei anni.

I locali adibiti all’attività di rivendita bar e tabacchi all’interno del Teatro del Popolo di Vallalta diventeranno disponibili indicativamente dal 5 Dicembre 2020, data prevista come termine dei lavori di restauro del Teatro del Popolo di Vallalta, salvo l’effettivo termine dei lavori stessi e l’ottenimento del collaudo statico e tecnico funzionale degli impianti, per il quale la normativa vigente indica in sei mesi i tempi entro cui si deve redigere il collaudo provvisorio, senza il quale nessuna attività può essere insediata nell’immobile.

Il presente avviso è pubblicato con anticipo per dare la possibilità al vincitore di partecipare al “Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 Maggio 2012” predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, la cui scadenza ultima per la presentazione delle domande è fissata alla finestra 01-30 giugno 2020, data in cui il richiedente dovrà già avere a disposizione il bene.

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire al al Servizio Interventi Economici del Comune di Concordia sulla Secchia la propria offerta, secondo le prescrizioni indicate nell’avviso, entro le ore 12.00 del giorno 14 marzo 2020.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di PEC: comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 marzo 2020.

