A Concordia c’è il corso “L’amministratore di sostegno”

CONCORDIA SULLA E DINTORNI – Il 9 marzo 2020 dalle ore 18 alle 20.30 presso la Sala Consiliare del comune di Concordia (Piazza 29 maggio, 2, Concordia) si terrà il corso formativo gratuito “L’amministratore di sostegno. Uno strumento di protezione a favore dei soggetti deboli” rivolto alle associazioni dell’Area Nord e a tutti i cittadini interessati.

Il corso è promosso dal Centro Servizi Volontariato e tenuto dall’avv. Cristina Muzzioli; per partecipare occorre iscriversi entro il 25 febbraio 2020 compilando il seguente link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfXzwFGQQKOMBEDc-…/viewform

Introdotta nel nostro ordinamento giuridico a partire dal 2004, la figura dell’amministratore di sostegno è uno strumento di tutela a favore delle persone in tutto o in parte incapaci di prendersi cura di sé stesse e dei propri interessi per i più svariati motivi.

Le associazioni di volontariato del territorio fin dall’approvazione della legge sono state molto sensibili al tema per la maggiore semplicità e il maggiore rispetto della persona che caratterizza lo strumento, rispetto ai tradizionali istituti dell’interdizione e i dell’inabilitazione.

Questo impegno ha portato anche l’apertura, presso il Tribunale di Modena, di uno sportello informativo disponibile a fornire ai cittadini informazioni sull’istituto dell’amministratore di sostegno.

Il percorso formativo mira a rispondere alle domande sul come, quando e perché ricorrere a questo istituto, ed è rivolto a famigliari e volontari.

Per iscrizioni e informazioni: mirandola@volontariamo.it