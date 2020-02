Concordia, rifiuti abbandonati: l’Amministrazione ricorda che è un reato

CONCORDIA – Nella mattina del 19 febbraio, a Concordia, lungo Viale Matteotti, sono stati ritrovati numerosi rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti della raccolta differenziata. Attraverso le pagine Facebook del Comune ne ha parlato Marco Ferrari, Assessore Ambiente e Tutela del Territorio.

Il Sindaco Luca Prandini e la Giunta Comunale condannano gesti di questo calibro e ricordano che abbandonare i rifiuti è un reato, ma è anche sintomo di inciviltà messo in atto da chi non si accorge di danneggiare l’ambiente, la propria comunità, il proprio territorio e, infine, anche se stesso.

Sono stati tempestivamente avvisati Polizia Municipale e le Guardie Ecologiche, nonché Aimag per la pulizia dell’area. Saranno fatte analisi e indagini sui rifiuti per valutare la presenza di indizi che portino a identificare il colpevole. Il Sindaco segnala che nel territorio dei Comuni dell’Area Nord sono in funzione foto trappole che servono per monitorare lo sversamento abusivo dei rifiuti.

L’Amministrazione desidera ricordare che fortunatamente la maggioranza dei concordiesi mette in atto comportamenti virtuosi nel conferimento dei rifiuti, in quanto Concordia è al quarto posto nella classifica dei Comuni della Provincia di Modena nella gestione della raccolta differenziata. Tuttavia, atti di inciviltà di questo genere ledono alla comunità concordiese e saranno intraprese tutte le azioni necessarie a contrastarne la diffusione.

Tutti i cittadini sono invitati a eseguire in modo corretto la raccolta differenziata nella gestione “porta a porta” e a conferire i rifiuti presso il Centro di Raccolta di Via per Mirandola 77/B, che è aperto nei seguenti orari:

Orario estivo (da aprile a ottobre):

Lunedì: 09.00 – 13.00

Martedì – Giovedì – Sabato: 15.00 – 19.00

Venerdì: 13.00 – 15.00

Orario invernale (da novembre ad aprile):

Lunedì: 09.00 – 13.00

Martedì – Giovedì – Sabato: 14.00 – 18.00

Venerdì: 13.00 – 15.00