Concordia sulla Secchia, aggiornamento Coronavirus e nuove tutele

CONCORDIA -L’Amministrazione comunale informa i cittadini che sono rinviati a data da destinarsi i programmati incontri di presentazione nelle frazioni di Fossa (giovedì 27 febbraio) e San Giovanni (giovedì 5 marzo) dei punti programmatici e delle linee guida del bilancio del Comune di Concordia per l’anno 2020 e del progetto di realizzazione della Consulta delle frazioni.

Il rinvio si rende necessario al fine di rispettare le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica coronavirus.

Le nuove date, in cui il sindaco, la giunta comunale e la consigliera con delega al progetto Consulta delle frazioni e partecipazione presenteranno il bilancio, saranno comunicate al più presto.

Attraverso le pagine social il Sindaco Luca Prandini e la Giunta Comunale hanno diramato un comunicato sulla situazione attuale:

Il Sindaco e la Giunta comunale desiderano ringraziare i medici di base, i pediatri di libera scelta, gli operatori socio sanitari e i farmacisti di Concordia che in queste ore stanno lavorando ancora più alacremente per gestire le telefonate e gli accessi dei pazienti preoccupati per la diffusione del Coronavirus.

In queste ore gli Assessori, in base alle loro deleghe, sono in contatto con le associazioni di categoria, la Dirigente scolastica, la direzione sanitaria distrettuale per monitorare la situazione sia da un punto di vista sanitario, sia socio-economico. L’emergenza da coronavirus rischia di avere un impatto anche sull’economia locale e l’Amministrazione desidera fungere da portavoce delle varie istanze delle aziende e dei commercianti presso gli enti preposti.

Complessivamente in Emilia-Romagna finora i casi di positività al Coronavirus sono 30: 20 a Piacenza, 4 a Parma, 5 a Modena e 1 a Rimini.

Non ci sono al momento casi nel distretto sanitario dell’Area Nord di Modena.

Tra le misure di prevenzione del rischio di contagio, la Regione ha reperito 1 milione di mascherine chirurgiche da utilizzare negli ospedali e negli ambulatori, a cui se ne aggiungeranno 500mila a settimana dalla prossima settimana, che saranno distribuite nei territori agli operatori sanitari. I primi a ricevere i dispositivi di protezione individuale saranno i medici di base e i pediatri di libera scelta.

Inoltre, la direzione sanitaria di Modena è in procinto di consegnare ai medici di base e ai pediatri il kit monouso costituito da tuta a maniche lunghe, occhiali e guanti per accogliere eventuali pazienti con sintomi sospetti.

A scopo precauzionale, la Protezione civile regionale è già pronta ad allestire nuovi moduli provvisori per il triage, dove poter sottoporre le persone ai primi controlli prima di accoglierle all’interno dei servizi ospedalieri. Soprattutto a tutela degli operatori sanitari.

Ricordiamo l’importanza delle norme igienico sanitarie per la prevenzione del virus e di fare riferimento soltanto alle comunicazioni provenienti da fonti ufficiali per evitare la diffusione di informazioni false e fuorvianti.