A Concordia va in scena l’Ariosto della compagnia Serraglio di Baladam

Venerdì 21 febbraio, alle ore 21:00, presso la Biblioteca Comunale di Concordia, in Via per San Possidonio, 1, va in scena lo spettacolo “Messer Ludovico Ariosto QUASI furioso”, della compagnia Serraglio di Baladam, fondata dal regista e linguista Mirandolese Pierre Campagnoli.

Lo spettacolo, per voce, violoncello e chitarra, racconta in modo intelligente e divertente la vita del poeta Ludovico Ariosto e la mette a confronto con la sua opera più celebre, l’Orlando furioso.

Il tutto comodamente in vestaglia e rigorosamente a ingresso libero.

Il regista ci dice: “La Compagnia Serraglio di Baladam, è attiva ormai dal 2017; facciamo ricerca sui meccanismi del linguaggio e della comunicazione all’interno della società contemporanea, poi trasformiamo la nostra ricerca in laboratori e spettacoli.

Con un approccio comico, letterario, storico e filosofico realizziamo spettacoli di narrazione con l’accompagnamento della musica dal vivo di musicisti professionisti. I nostri lavori mescolano gli argomenti più disparati e le atmosfere più varie, in discorsi intelligenti, ironici, freschi e brillanti.

Nel nostro spettacolo di punta su Ludovico Ariosto tentiamo, in un guazzabuglio accuratissimo e ironico, di rimettere in discussione, a oltre cinquecento anni di distanza dalla pubblicazione della prima edizione dell’Orlando Furioso, la personalità pop e multiforme di Messer Ludovico Ariosto, stralunato gentiluomo ferrarese del Millecinquecento”. Con questo spettacolo la compagnia ha vinto il Premio della Giuria Popolare al Festival B.R.I.S.A.

