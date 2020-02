Condanna Agcom all’Informatore Mirandolese, Ganzerli: “Ripara solo a metà”

Il periodico del Comune di Mirandola “L’Indicatore Mirandolese” sanzionato da Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dopo la denuncia sulla presunta violazione delle norme della comunicazione politica durante la campagna elettorale delle Regionali (leggi la notizia) Subito le prime reazioni della politica.

Il consigliere Roberto Ganzerli ha dedicato al tema una nota sulla sua pagine Facebook: “La condanna di Agcom nei confronti dell’amministrazione comunale con l’obbligo di pubblicare la decisione sul sito del Comune di Mirandola, ripara solo a metà l’uso disinvolto che la Lega ha dettato all’Indicatore Mirandolese nel periodo che precedeva le Regionali. Il mio commento va al di là della vittoria del centrosinistra e della meritatissima elezione di Palma Costi. Il punto è ben altro, è il rispetto per le Istituzioni e il loro corretto comportamento che vengono prima di qualsiasi altra. Immagino già la risposta della Lega: Non accettiamo lezioni di legalità da nessuno. Rispondo che non mi permetto di dare lezioni a nessuno, anzi. Sono il primo a dover sempre imparare, ma da chi fa si fa paladino della legalità forse servirebbe un esame di coscienza sul predicare bene e razzolare male”.

La sentenza è stata pubblicata sul sito Agcom, eccone un estratto: “Si comunica che si è già provveduto a rimuovere dal sito web istituzionale del Comune il n. 1/2020 de L’Indicatore Mirandolese” così come i post presenti sui social media istituzionali che ad esso fanno riferimento”.

