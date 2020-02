I consiglieri M5S di Finale replicano al sindaco

“Caro sindaco, (la “esse” minuscola è voluta), ci sono arcinote la sua propensione al confronto pubblico, via social e privato, il suo temperamento mansueto e diplomatico oltre alla sua propensione all’ascolto, oltre alla sua “disinvoltura a restituire la verità e la resistenza a studiare i dossier” che sicuramente avrà appreso da qualcuno” scrivono i tre consiglieri.

“Tuttavia vogliamo sottolineare due punti fondamentali, li primo, che noi non siamo assolutamente scappati da nulla, anzi, come dichiarato, abbiamo deciso di andarcene per non partecipare alla campagna elettorale permanente che voi, ed il PD, ci state propinando. Le ricordo sindaco che la mozione sulla sanità della lega è stata presentata e discussa solo grazie ad un escamotage d’urgenza che ha tratto in inganno anche il Presidente (qui la maiuscola è d’obbligo) Saletti. E che è stata presentata con il solo intento di rispondere ad una altrettanto propagandistica mozione del PD. Noi, siamo stati eletti per discutere dei problemi delle persone, non certo per appoggiare le vostre campagne elettorali inutili, stucchevoli e fuori tempo massimo.

Secondo, non è certo colpa della minoranza se lei non ha più i numeri per sostenere un Consiglio Comunale, la colpa probabilmente è più da ricercare nell’ironia dell’incipit. Caro sindaco, scenda dallo scranno e si guardi intorno, e per cortesia la smetta di vituperare il simbolo del nostro Comune per i suoi editti che tentano inutilmente di scaricare le colpe sugli altri, fil rouge della sua amministrazione” concludono.