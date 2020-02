Coronavirus, anche in Emilia-Romagna attivate le misure previste a tutela dei cittadini

Sul Nuovo Coronavirus COVID-19, la Regione Emilia-Romagna ha già attivato tutte le misure stabilite dal Ministero della Salute, in stretto raccordo con le Aziende sanitarie. E’ attivo su questo un Gruppo di coordinamento con le Aziende sanitarie stesse, per il monitoraggio della situazione, la condivisione delle informazioni con il dicastero e gli interventi necessari.

Le misure assunte sono di carattere precauzionale e comprendono il collegamento con il numero verde nazionale 1500 – funzionante 24 ore su 24 – e l’attivazione, come laboratorio di riferimento, del Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche e virologiche (Crrem) del Policlinico Sant’Orsola di Bologna; nel in caso di sospetto di infezione da Nuovo Coronavirus COVID-19, vengono attuate tutte le procedure previste dal Ministero della Salute.

NUOVE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Per tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità:

– l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.

– vige l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette.

Leggi tutto sul sito del Ministero: Covid-19: “Permanenza domiciliare per chi rientra dalla Cina”

AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito una sezione informativa con approfondimenti e tutti gli aggiornamenti quotidiani, oltre a una pagina con le risposte alle domande più frequenti (FAQ) dei cittadini.

VIAGGI INTERNAZIONALI

Per i cittadini che devono effettuare viaggi internazionali è fondamentale visitare la sezione dedicata, sempre sul sito del Ministero.