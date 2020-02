Coronavirus, il bilancio: 7 nuovi casi in regione, in Italia 217 contagi

Coronavirus in Emilia-Romagna, il punto al 24 febbraio 2020: sono sette i nuovi test positivi e sono “tutti riconducibili al focolaio lombardo”. Come fa sapere l’Amministrazione Regionale: “Sono cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma, ricoverati in isolamento al reparto infettivi all’ospedale di Parma e in buone condizioni.” Così siamo in totale a 16 casi in Emilia-Romagna.

Il bilancio in Italia. Coronavirus in Italia, sono 217 i contagi, compresi 4 decessi e un paziente guarito. I casi sono 165 in Lombardia, 27 in Veneto, 16 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e 3 in Trentino Alto Adige.

Il bilancio in Cina: la Cina ha riportato ieri, domenica 23 febbraio, altri 150 morti (erano stati 97 sabato) da Coronavirus e 409 nuovi casi di infezione accertati. Lo si legge nell’aggiornamento quotidiano fornito dalla Commissione sanitaria nazionale.

Da quello che risulta, all’ospedale di Piacenza sono ricoverati figlio e nuora di un paziente già riscontrato positivo e ricoverato sempre a Piacenza, tutti e tre del lodigiano: la compagna è isolata al suo domicilio, figlio e nuora sono ricoverati a Piacenza. Così come è della provincia di Lodi una quarta persona, un uomo, anch’esso ricoverato al nosocomio di Piacenza. La quinta è invece un’infermiera dell’ospedale piacentino, isolata a domicilio.

Due sono invece cittadini della provincia di Parma, entrambi ricoverati all’ospedale di Parma: una signora che si era recata più volte all’ospedale di Codogno, in Lombardia, per assistere la madre, e un uomo che si era recato sempre a Codogno per un evento di ballo.



“Complessivamente, i casi di positività salgono così a 16, tutti sempre riconducibili al focolaio lombardo”, come sottolineano da viale Aldo Moro, specificando che di questi, 6 ricoverati all’ospedale di Piacenza, 6 in isolamento a domicilio e 2 trasferiti dall’ospedale di Piacenza a quello di Parma, reparto Malattie infettive, dove si trovano anche i 2 pazienti parmigiani riscontrati positivi nelle ultime ore.

