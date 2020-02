Coronavirus, chiude l’Università di Ferrara. Lo rende noto l’ateneo estense con un comunicato:

Alla luce della recente diffusione dell’infezione Coronavirus 19nCoV nella Regione Veneto, l’Università di Padova ha disposto di rinviare alla settimana successiva le attività didattiche programmate per la settimana entrante.

Considerando la prossimità territoriale, nonché la presenza presso Unife di oltre 7200 studenti veneti, al fine di agevolare gli studenti che abbiano difficoltà di spostamento e di ridurre le possibilità di contagio, in accordo con le misure di controllo raccomandate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, la nostra Università non può che allinearsi alla decisione presa dal contiguo Ateneo di Padova. In caso contrario, tra l’altro, si rischierebbe di ridurre l’efficacia delle azioni messe in atto nell’intera Regione Veneto.