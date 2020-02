Coronavirus, chiude l’Università di Modena e Reggio Emilia e quella di Bologna

Coronavirus, chiude l’Università di Modena e Reggio Emilia e quella di Bologna. Per una settimana, in via cautelativa, dal 24 febbraio al 29 febbraio. Dopo che l’Università di Ferrara sabato ha comunicato la decisione di chiudere per evitare che i suo studenti provenienti dal Veneto dovessero perdere le lezioni a causa del focolaio di Coronavirus che c’è in quella regione e i conseguenti inviti a non spostarsi, anche Modena e Bologna seguono l’esempio. Infatti, benchè in Emilia Romagna e nella zona di Modena NON risultino casi di persone infettata da Coronavirus, l’alta mobilità degli studenti universitari suggerisce prudenza. La notizia deriva dalle mail che il Rettorato di Modena e Reggio sta mandando a tutti gli iscritti. Per quanto riguarda Bologna, con tutte le sue sedi anche in Romagna, assieme a Parma e a tutte le università dell’Emilia-Romagna la notizia deriva dalla regione Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda le università, già da fine gennaio, inoltre, tutte le missioni di studenti e docenti verso e dalla Cina ed altre aree a rischio sono state sospese a tempo indeterminato.

Le lezioni e gli esami che saltano nella settimana dal 24 febbraio al 1 marzo saranno recuperati il prima possibile.

Leggi anche, i nostri articoli sul Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017