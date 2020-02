Coronavirus, infettato un ricercatore di 29 anni. E’ il primo caso italiano

Il numero dei morti a causa del coronavirus è stato aggiornato a 636 dalla commissione sanitaria nazionale cinese. Superati anche i 30.000 casi di positività in Cina. Attualmente sono 31.161 i contagiati. La provincia maggiormente colpita resta quella di Hubei, che ha registrato 69 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Dei contagiati, 4.800 sono in gravi condizioni.Salgono a 61 i casi di positività al coronavirus registrati sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone. Lo rendono noto i media locali. A bordo della nave ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio, compreso il comandante. Ieri la Farnesina ha precisato che non c’erano italiani tra i primi 20 trovati positivi. In totale, le autorità sanitarie hanno sottoposto a test 273 persone a bordo della nave. “I risultati dei restanti 171 test – ha spiegato il ministro della Salute, Katsunobu Kato – hanno dato altre 41 positività. Oggi saranno trasportati negli ospedali in diverse prefetture, e ora ci stiamo preparando per questo. In totale, su 273 analisi, 61 sono risultati positivi”.

Intanto c’è un primo italiano positivo al coronavirus. Si tratta di un giovane ricercatore universitario di Luzzara (Reggio Emilia). È stato trasferito allo Spallanzani proveniente dalla Cecchignola dove si trovava in quarantena. “Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. Gli accertamenti sono ancora in corso”, comunica la Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Secondo quanto si è appreso il trasferimento è scattato dopo un esame che ha rivelato alcuni sospetti. Per questo si è reso necessario trasferire l’uomo allo Spallanzani per sottoporlo ad ulteriori accertamenti che si stanno eseguendo in queste ore.

“Con questa persona risultata positiva, un giovane tra i 30 e i 40 anni, abbiamo avuto pochi contatti in questi giorni. Prima che fosse trasferito allo Spallanzani, lui si trovava in una stanza singola”. A parlare sono alcuni degli italiani in quarantena, rientrati giorni fa dalla Cina, ora nella città militare della Cecchignola a Roma, dove si trovava anche la persona trasferita allo Spallanzani e risultata positiva al Coronavirus.

Il premier, Giuseppe Conte, ha reso noto che alla Protezione Civile si è svolto un incontro per fare il punto. “Sto andando al Comitato operativo della Protezione Civile, ci sarà una riunione per un aggiornamento”, dice ai cronisti mentre lascia Palazzo Madama. Alla riunione anche il ministro della Salute Roberto Speranza.

Il Ministro della salute Roberto Speranza ha aggiornato il Cdm in merito alle misure precauzionali poste in atto in relazione all’emergenza dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità riguardo alla diffusione del Coronavirus. Il Cdm ha, quindi, condiviso la proposta del Presidente Conte di istituire un tavolo di coordinamento per valutare gli effetti economici, culturali e sociali conseguenti alla diffusione del virus”. E’ quanto si legge nella nota di palazzo Chigi.

Sul Coronavirus ” stiamo parlando di un rischio sanitario che richiede un costante aggiornamento. Dobbiamo mantenerci flessibili e se del caso aggiornare le nostre misure proprio perché mantengano la soglia di massima precauzione”, ha detto il presidente del consiglio al termine della riunione alla Protezione civile.

La prossima settimana si svolgerà una riunione mondiale dell’Oms. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il briefing quotidiano ha detto che per il vaccino servirà tempo LA CONFERENZA STAMPA

Intanto i media locali hanno dato la notizia che è morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del coronavirus, ma non era stato ascoltato. Il medico è morto proprio per il contagio da coronavirus.



Sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone, con 20 persone risultate positive al coronavirus, ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio.

Le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto a test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre all’equipaggio. Il Giappone aveva messo due giorni fa la nave in quarantena perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.

“Tra i casi di coronavirus a bordo, al momento non risultano connazionali”. E’ quanto sottolinea la Farnesina confermando che sono 35 i cittadini italiani, tra equipaggio e passeggeri, sulla nave da crociera in Giappone dove si sono registrati casi di coronavirus. “L’Unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le autorità locali, seguono il caso con la massima attenzione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza”.

La Hong Kong University of Science and Technology ha messo a punto un test che consente di effettuare la diagnosi di positività al coronavirus in soli 40 minuti. Al momento si tratta del più veloce dispositivo di rilevamento per il virus a livello mondiale e si basa sulla biotecnologia molecolare. Con la tecnologia attuale, infatti, la diagnosi richiede da 1,5 a tre ore di tempo. Il dispositivo ha ottenuto la certificazione internazionale CE ed è qualificato, rende noto l’Università, per l’esportazione in tutta la Ue.

Sono ormai 565 i morti per il coronavirus nel mondo mentre i contagi a livello globale ammontano a 28.149 casi e le persone guarite sono 1.147. E’ il quadro aggiornato dell’epidemia, secondo la mappa online sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering della statunitense Johns Hopkins University. In particolare i decessi ammontano a 565 di cui 563 in Cina (549 nella sola provincia dello Hubei) e due all’estero (uno nelle Filippine ed un altro a Hong Kong).

LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Sono stabili, e dunque ancora critiche, le condizioni della coppia di turisti cinesi, positivi al coronavirus e ricoverati da 8 giorni all’ospedale Spallanzani di Roma. Le condizioni della coppia si erano aggravate circa 48 ore fa e, permanendo lo stato di gravità, si trovano ancora in terapia intensiva. In giornata è atteso un altro bollettino medico dell’ospedale romano.

“La paura del virus rischia di costare al turismo italiano almeno 1,6 miliardi di euro e oltre 13 milioni di presenze. E sono stime conservative: se la psicosi dovesse continuare il conto potrebbe essere ancora più salato”. A dirlo è Vittorio Messina presidente di Assoturismo Confesecenti nella giornata dell’incontro tra il sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi e i rappresentanti delle imprese del settore.

Pechino ha presentato una protesta formale nei confronti di tutti quei Paesi che hanno sospeso i collegamenti aerei con la Cina a causa dei timori sul contagio del coronavirus di Wuhan, malgrado gli avvisi contrari espressi da Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e Icao. Nella conferenza stampa online, la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha anche osservato che lo stop è stato un panico artificiale che “ha gravemente bloccato gli scambi e la cooperazione internazionale”.

La Cina annuncia il dimezzamento dei dei dazi sull’import di oltre 1.600 beni Usa per 75 miliardi di dollari, a un mese dalla firma della ‘fase uno’ dell’accordo sul commercio tra Washington e Pechino. La misura sarà efficace dal 14 febbraio, in base a quanto comunicato dalla Commissione sulle tariffe del Consiglio di Stato, il governo cinese. La decisione, nel mezzo dell’epidemia del coronavirus e della carenza di alcuni beni primari, interessa i dazi del 5% e del 10% applicati alla lista di beni colpiti a settembre.

LE TESTIMONIANZE

La Cina ha annunciato una possibile arma contro il coronavirus, due farmaci che sarebbero in grado di fermarlo. Estrema cautela, invece, dall’Oms, secondo cui al momento “non ci sono terapie efficaci” per debellare l’infezione, che anzi ha provocato il più alto numero di contagi in una sola giornata. A circa due mesi dall’inizio dell’epidemia, e quasi 30mila casi accertati, gli scienziati cinesi hanno dato conto di una “importante scoperta”. Un team di ricerca guidato da Li Lanjuan, tra i massimi esperti nel paese, ha testato con successo due vecchi farmaci antivirali, l’Abidol e il Darunavir, affermando che possono “effettivamente inibire il coronavirus 2019-nCoV”. Tanto che l’equipe medica si è spostata nella provincia focolaio dell’Hubei per “rafforzare il trattamento” dei nuovi pazienti. A Ginevra per ora non si condivide lo stesso ottimismo. Per l’Organizzazione mondiale della Sanità, infatti, “non ci sono terapie efficaci conosciute”. L’unico dato certo è il numero “relativamente basso di contagi fuori dalla Cina, l’1%”, che “dà una finestra di opportunità per prevenire” che la situazione degeneri in pandemia, ha spiegato il direttore generale Tedros Ghebreyesus, che ha lanciato un appello per reperire 675 milioni di dollari. In Cina, in attesa di capire se i due farmaci testati avranno successo, oltre mille pazienti sono stati già dimessi dagli ospedali. Eppure la quotidianità racconta anche di un virus che continua a mietere vittime, soprattutto nell’Hubei. Preoccupa il caso di un bimbo positivo al virus dopo 30 ore dalla nascita a Wuhan. Circostanza che, secondo i medici dell’ospedale pediatrico locale, suggerisce un contagio dalla madre, anche lei malata, durante la gravidanza.

Nella città dove tutto è cominciato le strutture mediche sono praticamente dappertutto. Oltre ai due nuovi maxi-ospedali inaugurati in pochi giorni, 11 palestre e centri sportivi verranno riconvertiti. Nel resto del paese, ancora non sottoposto a isolamento, si attende tra mille incognite la fine delle lunghe vacanze di Capodanno che hanno limitato gli spostamenti. Anche Pechino ha iniziato a ripopolarsi e la ripresa delle scuole costituirà un test sull’evoluzione dell’epidemia. Nella capitale inoltre, come ulteriore misura di prevenzione, è stato proibito ai catering di organizzare cene di gruppo dopo a Wuhan il contagio si è esteso ad altri due quartieri per la partecipazione di migliaia di persone ad un banchetto. In questo scenario le autorità centrali sono in fibrillazione ed hanno fatto calare la scure su 400 funzionari locali, giudicati colpevoli “di gravi lacune” e “di gestione insoddisfacente” della crisi. L’agitazione di Pechino è aggravata dal contraccolpo per l’economia, anche a causa del fuggi fuggi dei grandi gruppi stranieri. Per ultimi il consorzio Airbus, che ha fermato un sito di assemblaggio nel nord-est, e Adidas e Nike, che hanno chiuso la maggior parte dei loro negozi in tutto il paese. Mentre la principale compagnia aerea di Hong Kong, la Cathay, ha chiesto ai suoi 27.000 dipendenti di prendere fino a tre settimane di congedo non retribuito. Nell’ex colonia britannica il personale medico è sceso in piazza per tre giorni di fila chiedendo la chiusura totale della frontiera con la Cina. Convincendo la governatrice Carrie Lam a istituire la quarantena di 14 giorni per tutti i visitatori dalla terraferma. In porto, nel frattempo, resta bloccata una nave da crociera con 1.800 turisti e il personale a bordo, in quarantena perché tre suoi passeggeri, sbarcati in Cina il 24 gennaio, sono poi risultati positivi al coronavirus. La stessa odissea la stanno vivendo da 48 ore 3.700 persone su un’altra nave da crociera ormeggiata a Yohokoma, in Giappone. Almeno 10 si sono ammalati e sono stati sbarcati per essere trasferiti in ospedale: sono 3 giapponesi, 3 di Hong Kong, 2 australiani, un americano ed un filippino, membro dell’equipaggio. Gli altri resteranno confinati nelle loro cabine fino alla fine dei 14 giorni necessari per l’isolamento. (Ansa)

Hyundai ferma gli impianti per mancanza di componenti cinesi.

