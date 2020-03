Coronavirus, la conferma della Regione: scuole chiuse

Coronavirus, il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha confermato la chiusura di nidi, scuole e università anche per la prossima settimana.Una decisione che riguarda oltre alla nostra regione anche la Lombardia e il Veneto, quelle più colpite dall’epidemia. La decisione è stata assunta “sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico nazionale”.

Il team di esperti e il Governo, spiega Bonaccini in una nota diffusa anche sui social, “ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica”

Ecco il messaggio completo di Bonaccini: “E’ in corso la videoconferenza delle Regioni con il Presidente del Consiglio. Sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, resta confermata la chiusura dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche per la prossima settimana per le tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica.

