Coronavirus, l’audio di un modenese diventa virale: è uno scherzo e lui si scusa

Il coronavirus sta spaventando un po’ tutti, soprattutto dopo la scoperta dei due casi in Italia. Ma non bisogna fare allarmismo e soprattutto è necessario distinguere le notizie vere dai fake. E a proposito di falsi, ecco uno scherzo mal riuscito, che ha visto oggi il suo autore chiedere scusa per l’accaduto, visto che ha divulgato una testimonianza non reale.

Un audio registrato in Cina che è diventato, da amico ad amico e da gruppo a gruppo, virale. A registrarlo e diffonderlo un uomo della provincia di Modena che adesso ammette essere un falso, uno scherzo sfuggito di mano. La voce dell’uomo, che per lavoro si trovava in trasferta in Cina proprio pochi giorni fa, raccontava così lo scenario di Wuhan: “I militari armati hanno l’ordine di sparare a chi tenta di entrare o uscire”.

Chiedendo scusa, l’autore dell’audio (che fra l’altro al suo rientro dall’Asia è stato sottoposto a diversi controlli al Policlinico di Modena) spiega che ce n’erano altri due che chiarivano la natura scherzosa del racconto destinata a pochi amici, ma che ad essere diffuso è stato solo uno , con gli effetti immaginabili.

