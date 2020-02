Coronavirus, chi è l’uomo di Carpi contagiato

Un contagiato da Coronavirus di Carpi: questa la notizia arrivata ieri, che va a fissare un altro punto sulla mappa della regione. L’uomo positivo al Covid-19, così come spiega Il Resto del Carlino, è un manager 62enne della Garc, azienda locale che lavora nel settore costruzioni con cantieri in tutta Italia. Il suo contatto con il focolaio lodigiano è stata una trasferta di lavoro proprio da quelle parti, a Livraga, per seguire un cantiere.

Il 19 febbraio i primi sintomi e la febbre, la corsa al Policlinico di Modena dopo la chiamata al 118 e la conferma che si trattasse proprio di Coronavirus. A tal proposito la Regione invita tutti quelli che hanno dei sospetti a non andare in ospedale ma di chiamare il 118 o il numero verde regionale 800462340. I tamponi sono stati fatti già ai familiari e alle persone a lui vicine, colleghi compresi.

In Emilia- Romagna siamo quindi a 19 i contagiati: oltre al manager modenese ce ne sono 16 a Piacenza e 2 a Parma. .

