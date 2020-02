Coronavirus, il modenese rientrato: “Mi sembra di rinascere”

“Mi sembra di rinascere. Ora ci sentiamo al sicuro”. Sono le prime parole di Paolo Ghiddi, uno dei 56 italiani rientrati oggi da Wuhan. Originario di Salvaterra di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, si trovava in Cina per lavoro assieme ad altri quattro colleghi del Gruppo System, azienda di Fiorano, nel modenese. E’ rientrato in Italia con il volo che ha portato all’aeroporto militare di Pratica di Mare e ora è al Cecchignola.

“Il viaggio è stato impeccabile, così come l’organizzazione”. (Ansa)

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017