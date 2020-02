Coronavirus, i modenesi rientrano in Italia

Coronavirus, i modenesi rientrano in Italia: resteranno in quarantena prima di poter tornare nelle proprie abitazioni.

“Ho sentito mio marito, stanno fortunatamente tutti bene e sono sollevati. Al momento non andrò a Pratica di Mare, sarebbe inutile, nel senso che non potrei incontrare mio marito, dato che stanno svolgendo tutti gli accertamenti medici del caso. Siamo tutti sollevati in ogni caso”. Lo dice Valeria Corni, moglie del modenese Michel Talignani, uno dei cinque emiliani che lavorano per un’azienda del comprensorio ceramico di Modena, atterrati lunedi mattina a Pratica di Mare. (Ansa)

