Coronavirus, quarto caso in Italia: positivo un 38enne

In Italia siamo al quarto caso di Coronavirus. Un 38enne di Codogno, nel lodigiano, è risultato positivo al test ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata, in condizioni gravi: avrebbe contratto il virus durante una cena avvenuta un mesa fa circa con alcuni colleghi appena rientrati dalla Cina. In ospedale (al Sacco di Milano) anche la moglie e il collega, che è ora in isolamento.

L’assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rainews: “Già effettuati tutti gli accertamenti diagnostici necessari sui medici, gli infermieri e i pazienti dell’ospedale di Codogno, dove si è presentato il paziente poi riscontrato positivo al Coronavirus. Tutti i tamponi già pronti. I reparti interessati dagli accertamenti oltre al Pronto Soccorso sono la terapia intensiva e la medicina interna”.

Sempre ai microfoni di Rainews, l’assessore ha detto: “Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie”. ​

