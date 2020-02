Coronavirus, i ringraziamenti del medico ai pazienti: “Grazie per i vostri comportamenti”

Desidero ringraziare i miei assistiti in questo momento relativo alla prevenzione della diffusione del Corona-Virus.

Proprio per prevenire la diffusione del corona-virus è prioritario evitare la presenza di molte persone in sala d’attesa e questo è innegabile che può comportare disagi per gli assistiti e di questo me ne scuso.

Ringrazio i pazienti che, con tosse e febbre, non vengono in studio, mi contattano telefonando o con sms per condividere il da farsi: è un segno di grande civiltà e di rispetto per gli altri.

In studio i pazienti utilizzano il gel per le mani e viene spesso mantenuta aperta la porta di ingresso per cambiare l’aria.

Grazie

Nunzio Borelli, Medico di Famiglia, Medolla

