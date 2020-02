Coronavirus, San Prospero: ecco gli impianti sportivi che riaprono

Il Comune di San Prospero in accordo con i Comuni Modenesi Area Nord conferma fin da oggi martedì 25 febbraio la riapertura di:

PALESTRA PALA SAN PROSPERO

PALESTRA SCOLASTICA

CAMPO DA CALCIO SEIDENARI

SALA POLIVALENTE e CIRCOLO DI SAN MARTINO

Le strutture sportive potranno essere utilizzate regolarmente da tutte le società sportive per gli allenamenti ma non per le gare dove è previsto la presenza di pubblico

RIMANGONO CHIUSE FINO AL 1 MARZO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E LA BIBLIOTECA

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus