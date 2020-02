Coronavirus, sindaci della Bassa in campo contro il razzismo e la paura dei cinesi

Dati gli ultimi eventi, ci sentiamo il dovere di informare e rassicurare i nostri clienti sulla sicurezza dei nostri prodotti e sulla buona salute del personale che lavorano quotidianamente con passione all’interno del locale.

Il nostro ristorante serve i nostri clienti con pesce freschissimo di elevata qualità acquistato da fornitori leader di mercato (i quali possono confermare il nostro acquisto quotidiano presso le loro aziende) proveniente da paesi dell’unione europea come Italia, Norvegia, Grecia, Spagna e Olanda. Tutte le filiere di ogni lotto di prodotto utilizzato all’interno dell’azienda vengono sottoposti a un rigido controllo qualitativo e la loro tracciabilità documentata e conservata per garantire la massima sicurezza. Ci teniamo inoltre a specificare che i nostri collaboratori, vivono e risiedono in Italia e che nessuno di loro si è recato in Cina negli ultimi periodi.

Per chi ci conosce e viene spesso nel nostro locale lo conferma, in quanto i visi dei collaboratori sono tutti ben conosciuti e familiari alla clientela.

Tutto lo staff di Lin japanese restaurant si impegna e lavora per servirvi sempre al meglio e con un attenzione sempre maggiore, affinché la vostra esperienza conviviale da noi possa essere una delle più piacevoli.

N.B.: Le conoscenze attuali ci dicono che la trasmissione del Coronavirus non avviene per via alimentare. Inoltre, in Europa è vietata l’importazione di carni crude e animali vivi dalla Cina.