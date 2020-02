SORBARA – Il Sindaco di Bomporto ha rilasciato attraverso le sue pagine social un commento su un fatto curioso capitato la mattina del 26 febbraio. Lo riportiamo i versione integrale.

Cosa ci facevano tre pullman di ‘cinesi’ in centro a Sorbara?

Siccome alcuni cittadini sorbaresi stamattina mi hanno telefonato e scritto, in modo civile ed educato, e qualcuno in modo più nervoso lo ha chiesto sui social, chiedendomi informazioni, sono lieto di poter condividere con tutti le risposte.

Questi signori, che tra l’altro non sono cinesi ma di Taiwan, sono semplicemente andati in visita ad una attività commerciale.

L’ordinanza del Ministero e della Regione non vieta le attività commerciali e questo genere di visite sono paragonabili a visite a supermercati, ristoranti, mercati e simili, tutti consentiti. Quindi per la legge è tutto a posto. Sul fatto che siano asiatici o anche cinesi, vale il fatto che saranno stati controllati al loro arrivo come da protocollo nazionale ampiamente pubblicizzato e che, solo nel caso provenissero da Wuhan, cioè il focolaio, è compito dell’agenzia viaggi che organizza segnalarlo all’Asl.

Dobbiamo tutti mantenere la calma e osservare quelle che sono le indicazioni di legge, non interpretarle a modo nostro.