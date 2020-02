“Crescere al buio”, diario di un non vedente a San Possidonio

Giovedì 13 Febbraio ore 21.00, nella sala consiliare del Comune di San Possidonio, c’è la presentazione del libro “Crescere al buio” di Alessandro Bordini

Pensi sia possibile risorgere dalle proprie ceneri? Risalire verso l’alto dopo aver toccato il fondo? Nella vita a tutti capita prima o poi di subire delle perdite più o meno gravi, alcuni riescono ad elaborarle facilmente, altri invece non riescono nemmeno ad affrontarle. Spesso è una questione di metodo. All’età di 23 anni ho perso la vista in seguito ad un incidente di paracadutismo, nel corso degli anni ho imparato a cogliere il punto debole dei problemi ed utilizzarlo a mio vantaggio. Da vedente non avrei mai pensato di realizzare a mano la copertina del mio primo libro, l’ho fatto ora, che non ci vedo. Ti piace?

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017