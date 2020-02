Nuovo Daspo per le nomadi che chiedono soldi a San Felice

Nuovo Daspo per le nomadi che chiedono soldi a San Felice. E una multa da 100 euro ciascuna. E’ il nuovo intervento della Polizia Locale che si è ritrovata di nuovo a che fare con le denunce dei cittadini che si dicono molestati da chi chiede la carità. Cittadini diversi, evidentemente, da chi invece elargisce regolarmente denaro e regali a queste persone.

Per la prima volta, due giorni fa, era stato elevato un Daspo, provvedimento di allontanamento dal perimetro comunale, a una ragazza di 25 anni che vive nel campo nomadi di San Giovanni in Persiceto e viene qui in treno per battere negozi, supermercati e la chiesa per raccogliere qualche monetina. Nel provvedimento di allontanamento si parlava anche di offerte di prestazioni sessuali che la ragazza avrebbe rivolto a uomini del paese.

Ma scontato il Daspo, la 25enne è tornata. Venerdì era con un’amica di 35 anni al mercato, poi davanti alla chiesa.

Alcuni cittadini hanno chiamato i Vigili che hanno multato entrambe e affibbiato a entrambe il Daspo.

