Davide Gaddi da Mirandola a Rai 1 per “I soliti ignoti”. Martedi sera nella popolare trasmissione della rete ammiraglia c’era anche lui. Che di mestiere non dirige supermercati ma… è famoso per aver scoperto il meteorite caduto a Capodanno a Cavezzo con la sua cagnolina Pimpa.

