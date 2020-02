Degrado lungo la Ciclabile di Massa Finalese: troppi rifiuti abbandonati

Le ultime giornate di sole e le temperature primaverili registrate nella settimana appena trascorsa hanno risvegliato in molti la voglia di stare all’aria aperta, scegliere di spostarsi con un mezzo alternativo all’automobile e magari fare un po’ di attività fisica sfruttando le aree e i percorsi verdi della zona. Ed ecco che con lo sciogliersi di un manto nevoso solo metaforico spuntano delle sgradite sorprese: è sulla pagina Facebook “Sei di Massa Finalese se..” che alcuni cittadini denunciano uno stato di degrado fatto di rifiuti abbandonati, sacchetti della spazzatura, e Finale Emilia e un generale stato di noncuranza della ciclabile che collega San Felice sul Panaro con Finale Emilia.

Discussioni sulle responsabilità dell’Amministrazione, su quelle di ogni singolo cittadino, proposte per collaborare tutti al bene comune come la partecipazione alla “Giornata di Pulizia dei fossi e degli argini”: la rete mette in relazione i diversi atteggiamenti sperando che qualcosa di concreto venga fatto.

