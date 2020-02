Discarica di Medolla: il Comune in stand-by, indetto un incontro pubblico

Durante la Commissione Consiliare Ambiente e Territorio, che si è svolta martedì 4 febbraio, il Comune di Medolla, così come viene precisato in una nota, ha comunicato l’approvazione di una Delibera di Giunta che sospende il proprio parere favorevole nell’ambito dell’iter (PAUR e VIA) riguardante il progetto di AIMAG in merito alla discarica di via Campana a Villafranca, per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi.

“Ai lavori della commissione, presieduta dal sindaco e composta da consiglieri di maggioranza e opposizione – così si legge nella nota – sono intervenuti anche l’assessore all’Ambiente, tre tecnici di Aimag convocati dall’amministrazione, che hanno ribadito la non pericolosità di un intervento che oltretutto migliora le condizioni attuali del sito di via Campana, e un tecnico convocato dall’opposizione, che ha sollevato invece diverse osservazioni. Alla presenza di numerosi cittadini, è stato inoltre annunciato un incontro pubblico sul tema discarica in programma nell’Auditorium del Centro Culturale Comunale di Medolla lunedì 10 febbraio, con inizio alle ore 21.

È stato inoltre comunicato che, nell’ambito delle funzioni di autocontrollo dell’ente, nel procedimento oggetto di discussione è stata individuata una mancata pubblicazione per mero errore materiale all’Albo Pretorio del Comune risalente al febbraio 2019. Si riapriranno quindi le finestre temporali di legge per eventuali osservazioni”.

Discarica di Medolla

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017