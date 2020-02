Discarica di Medolla, pubblicati avviso pubblico e codici dei rifiuti

L’amministrazione comunale di Medolla, nel corso del partecipato incontro pubblico che si tenuto ieri sera al Teatro Facchini sul progetto di Aimag riguardante la discarica di via Campana, ha annunciato, come anticipato nei giorni scorsi, la pubblicazione in data 10 febbraio all’Albo Pretorio del Comune (sezione “Edilizia, opere pubbliche, PRG, catasto”) dell’avviso al pubblico della presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento autorizzatorio, grazie al quale si aprono i sessanta giorni di tempo per eventuali osservazioni al progetto stesso.

Durante l’incontro di lunedì sera hanno nuovamente ripercorso i contenuti del progetto e del suo iter amministrativo, oltre a rispondere alle domande dei presenti, il sindaco, l’assessore all’Ambiente, tre tecnici di Aimag, che ha proposto il progetto, due tecnici di Arpae e uno dell’Ausl, enti che hanno controllato e dato parere positivo al progetto stesso nella sua fase istruttoria, dal punto di vista di eventuali impatti sull’ambiente e sulla salute. Contestualmente, è stata annunciata la pubblicazione sul sito del Comune di Medolla (vedi link sotto) dei codici, con relativa descrizione, dei rifiuti classificati come “speciali non pericolosi”, e contemplati nel progetto di Aimag.

