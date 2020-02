“Dobbiamo disinfettare i soldi dal Coronavirus”. E la derubano

“Signora, dobbiamo disinfettare tutte le banconote in circolazione per l’emergenza Coronavirus”.

Con questo espediente una pensionata bolognese di 81 anni è stata raggirata e derubata di 500 euro ieri in via Rimesse, periferia di Bologna. Verso le 13.30 si è presentata a casa sua una donna che, spacciandosi per una non meglio precisata funzionaria pubblica, le ha fatto credere di dover sanificare le banconote. Ottenuto dalla anziana il denaro che aveva, si è allontanata in tutta fretta. La vittima ha denunciato il fatto alla Polizia. (Ansa)

