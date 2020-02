Domenica 16 febbraio è Carnevale a Bastiglia

BASTIGLIA – Divertimento per tutti e per tutte le età al Carnevale di Bastiglia. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio, quando alle 15 da piazza della Repubblica partirà il corteo mascherato, in compagnia delle majorettes “Stelle dell’Emilia”.

La sfilata proseguirà in direzione piazza Tintori e di nuovo in piazza della Repubblica, dove verranno premiati i migliori travestimenti, dal più spiritoso al più originale, dal più ecologico al più ingegnoso.

Al termine della parata il divertimento continuerà con il fantasy bolle show di Musica Globale, e poi balli, giochi, intrattenimento per bambini, trucca bimbi, la merenda e l’allestimento di stand gastronomici a disposizione di tutti i partecipanti.

Il Carnevale è organizzato dal Comune di Bastiglia, in collaborazione con Auser, Avis, Comitati genitori delle scuole di Bastiglia, Croce Blu, associazione La Clessidra, parrocchia, polivalente Forum Bastiglia e Protezione Civile. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a domenica 23 febbraio.

