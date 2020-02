Domenica 23 febbraio torna il Carnevale Cavezzese

CAVEZZO – Tutto pronto per la quarantaduesima edizione del “Carnevale Cavezzese”, che si svolgerà a Cavezzo domenica 23 febbraio. L’organizzazione è a cura di “Auser Insieme di Modena – Gruppo di Cavezzo”, con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale. I carri saranno ispirati a due grandi saghe della storia del cinema, amate da grandi e bambini, Star Wars e i Pirati dei Caraibi, costruiti in modo completamente artigianale dai volontari cavezzesi che da sempre prestano il loro tempo e il loro talento a questo scopo. Il ritrovo di carri e maschere è previsto per le ore 14 in piazza Martiri della Libertà. Alle 14.30 partenza del “Corteo di Carnevale”, un’allegra e coloratissima parata che dalla piazza attraverserà via Gramsci, via Volturno, via Vittorio Veneto e via Dante, per poi ritornare al punto di partenza. Un circuito per le vie del centro cittadino che verrà percorso almeno cinque volte, accompagnato dal corteo mascherato, sfilando fino alle 17. Ci si aspetta come sempre una grande affluenza di pubblico, per quello che rimane un appuntamento ormai tradizionale per tutti i cavezzesi, attesi mascherati e truccati, in particolare bambini e ragazzi, a cui verrà regalata una medaglietta a ricordo di una bella giornata di festa. L’accesso all’area del carnevale sarà libero e gratuito, e ci si potrà rifocillare grazie allo stand curato da Auser Insieme, con belsone, vin brulè e gli immancabili dolcetti di Carnevale. Al termine della giornata si svolgeranno le premiazioni riservate agli equipaggi dei carri e a tutti coloro che si sono adoperati per l’organizzazione e la buona riuscita della manifestazione. Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento del programma, ci si avvarrà della presenza della Polizia Locale, così come dei volontari del Gruppo di Protezione Civile. In caso di maltempo, la parata verrà effettuata la domenica successiva, con orari e programma identico.

