Domenica Ciciulada in piasà a la Fósa

CONCORDIA – Domenica 9 febbraio Ciciulada in piasà a la Fósa. Appuntamento in via Martiri della libertà 238 a Fossa di Concordia. Dalle ore 10.30 sarano serviti: cicciole, polenta con testa imbastita, maccheronata. Tutto da asporto.

Iniziativa del gruppo volontari fossesi in collaborazione con icircolo Anspi San Massimoc

