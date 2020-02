Elly Schlein nominata vicepresidente della Regione e assessora

Elly Schlein, ex europarlamentare e regina di preferenze a sinistra alle ultime regionali, e Mauro Felicori, già direttore della Reggia di Caserta, saranno assessori nella giunta del Bonaccini bis. Non solo: Schlein sarà anche la vicepresidente, così come annunciato dal lancio dell’agenzia Dire. Entrambi hanno accettato l’incarico proposto dallo stesso governatore ed è Stefano Bonaccini in persona ad annunciarlo sistemando così altre due caselle della sua squadra. Salgono così a tre gli assessori in pectore, dopo il ‘sì’ di Vincenzo Colla (Cgil), e per Schlein e Felicori si tratta di conferme delle indiscrezioni circolate fin dal giorno dopo della vittoria di Bonaccini.

“Entrambi hanno accettato con entusiasmo mettendo le proprie competenze al servizio della Regione e del nostro progetto di governo. Di questo li ringrazio” – ha affermato il rieletto presidente della Regione. Schlein, ricorda Bonaccini, “ha ottenuto un risultato personale particolarmente significativo, guidando le liste di Emilia-Romagna Coraggiosa, ben interpretando la necessità di coniugare in modo nuovo e ancor più incisivo la lotta alle diseguaglianze che segnano la nostra società e la transizione ecologica. Il suo impegno su entrambi i fronti, al pari della sua consolidata esperienza europea, ne fanno un punto di forza anche per le future relazioni in ambito comunitario per una Regione aperta e pienamente europea come l’Emilia-Romagna”.

Queste valutazioni hanno spinto Bonaccini a proporle un ruolo nella sua nuova giunta “nell’ambito delle politiche di welfare e nel coordinamento di un nuovo Patto per il clima”. Le sue deleghe (definite “innovative anche sul piano delle funzioni di raccordo dell’iniziativa della Giunta”) comunque si definiranno nell’equilibrio con quelle dei suoi colleghi di giunta. Bonaccini anticipa già, ad esempio, che se a Schlein toccherà occuparsi di clima, è intenzione del presidente “individuare” un assessore all’Ambiente.

Anche il risultato personale di Mauro Felicori è stato per Bonaccini “particolarmente significativo nell’ambito dell’iniziativa da me promossa di una lista civica del presidente: premia la scelta fatta di aver aperto la nostra alleanza a personalità riconosciute della società civile. Nella sua affermazione vedo sia il riconoscimento della sua rilevante esperienza professionale nell’ambito culturale, sia uno sprone a proseguire nella scelta strategica di rafforzare e qualificare le politiche culturali dell’Emilia-Romagna”. Chiaro quindi il ‘perimetro’ del suo mandato nell’esecutivo.

“Ho inteso annunciare l’ingresso in Giunta di Schlein e Felicori e indicare l’ambito dei rispettivi, futuri impegni per sottolineare, come nel caso di Vincenzo Colla per lo sviluppo economico e il lavoro, alcuni fra gli assi prioritari su cui si concentrerà l’iniziativa della nuova Giunta, anche avvalendoci di figure che fino ad oggi non avevano fatto parte del governo regionale”, rimarca infine Bonaccini.

“Elly Schlein sarà la nuova vice-Presidente della Regione Emilia-Romagna e avrà sicuramente le deleghe alle disuguaglianze e alla transizione ecologica con il Coordinamento del Patto per il Clima – il commento di Igor Taruffi – Lo ha comunicato oggi il Presidente Stefano Bonaccini. Una scelta che premia indubbiamente lo straordinario risultato personale di Elly ed è allo stesso tempo un importante riconoscimento del lavoro di squadra svolto da tutta la lista Emilia-Romagna Coraggiosa“.

“Un progetto politico e civico insieme che, non a caso, ha messo al centro della propria agenda lotta alle disuguaglianze e transizione ecologica. Quando siamo partiti avevamo un obiettivo: fermare la destra e spostare verso l’area progressista ed ecologista l’asse del governo regionale. Il voto dei cittadini ci ha consegnato un ruolo decisivo in Consiglio regionale e la scelta di Stefano Bonaccini, che ringraziamo, consegna ad Elly Schlein un ruolo di primissimo piano nel governo della Regione. Ora ci sono tutte le condizioni per fare di questa legislatura un laboratorio di buone politiche e dimostrare con i fatti che una rinnovata alleanza progressista è possibile e può ottenere risultati. Buon lavoro al Presidente Bonaccini alla vice-Presidente Elly Schlein e a tutti noi.

Adesso al lavoro per un’ Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista e Progressista”.

Anche l’ex sindaco di Medolla Filippo Molinari ora braccio destro di Bonaccini si congratula con la Schlein attraverso un post con una foto che li ritrae insieme: “Era il 26 aprile del 2014. Con Pippo Civati ed Elly Schlein facemmo una bellissima camminata partendo dal centro di Mirandola per arrivare a Medolla. Eravamo a un mese dalla mia seconda elezione. In Elly trovai una ascoltatrice attenta alle istanze del territorio e tanta passione politica e civile. Sono contento che il Presidente Bonaccini abbia oggi annunciato che sarà la sua Vice con deleghe importanti sulle disuguaglianze e il clima. Perché di strada ancora da fare ce n’è”.



