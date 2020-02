Fabio Fognini festeggia la nascita della figlia a Soliera col tatuaggio di Alle Tatto

SOLIERA- Fabio Fognini festeggia la nascita della figlia a Soliera col tatuaggio di Alle Tatto. Anche il campione di tennis Fabio Fognini passa sotto la macchinetta da Guinness di Alle Tattoo.

Di rientro dagli Australian Open di Tennis, il campione Fabio Fognini celebra la nascita della secondogenita Farah avuta dalla compagna Flavia Pennetta lo scorso Dicembre, incidendosi il nome e i dettagli della nascita sul bicipite.

– Com’è stato per te Alle tatuatore il campione italiano?

– Fabio è una persona incredibile e uno sportivo eccezionale. Mi ha fatto emozionare la sua vittoria al Masters di Monte Carlo Rolex 2019

Durante la sessione del tatuaggio abbiamo parlato degli impegni che lo portano in giro per il mondo e della fatica che ci vuole sia fisica che mentale a praticare questo sport.

Ma soprattutto non vedo l’ora di esporre nel nostro museo il regalo del campionissimo.

