Fake news sul Coronavirus, due persone denunciate nel Modenese. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute Sergio Venturi, nella conferenza stampa del pomeriggio di martedì in cui si è fatto il punto sulla diffusione dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna.

Si tratta di due persone che sono state riconoscite come autori di alcuni vocali fatti girare su Whatsapp che sono diventati virali e hanno creato preoccupazione e fatto confusione in questi giorni. Ad esempio c’è stato il vocale di chi descriveva l’apocalisse in Cina, inventata di sana pianta, chi ha fatto girare la notizia che un contadino fosse grave a Mirandola e chi si ha dato la fake news che due cinesi fossero stecchiti dal Coronavirus a Mirandola. Non era vero, ma c’è chi ci ha creduto e si è allarmato.

Purtroppo, c’è sempre qualche mitomane che si diverte a seminare il panico nelle occasioni in cui proprio non ce ne sarebbe bisogno. Non solo, si crea confusione tra i cittadini in un momento in cui invece servono informazioni chiare, serie ed affidabili.

Spiega l’assessore Venturi che è stato dato seguito all’appello fatto nei giorni scorsi. “Pazienza finita, chi fa questo lavoro infame di costruire falsità per far paura… se lo becchiamo, lo denunciamo. Sono sciacalli!“, aveva detto l’assessore.

Detto fatto. “L’Ausl di Moedena – ha fatto sapere Venturi – ha denunciato due casi alla Polizia Postale di palesi notizie false, ora siamo passati alla fase della denuncia e continueremo tutte le volte che ci sarà bisogno, quando qualche sciavallo continuerà a dare notizie che sono finte“.

“Mi auguro – aggiunge – che le denunce crescano perchè vuol dire che le persone collaborano quando vengono raggiunti da questi comunicati falsi. Ci vediamo qui tutti i giorni per raccontarci le cose che succedono in assoluta trasparenza, sena bisogno di qualcuno che racconta falsita’ che mettono solo paura alle persone”

