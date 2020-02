Finale, Cavazzoli (Fi) all’attacco: “Su ambiente e ospedale Pd ipocrita”

“Su ambiente e ospedale Pd ipocrita”. Il consigliere comunale di Finale Emilia, e consigliere Ucman, Giorgio Cavazzoli, di Forza Italia, va all’attacco dei democrat.

Scrive:

L’atteggiamento “strafottente” del PD di Carpi e del PD in generale era prevedibile….. Dopo la vittoria del Prode Bonaccini.

Ora, prima di fare delle considerazioni politiche su Carpi, mi par giusto che tutti sappiano la posizione del PD nei comuni dell’UCMAN, che non è assolutamente collimante con quella di Bellelli & C.

L’ipocrisia che si annida nei “Piddini” della bassa è davvero disarmante…. L’altra sera al consiglio dell’UCMAN, abbiamo speso più di due ore per parlare di Inquinamento, cambiamento climatico, Tumberg si Tumberg no…. Mentre da tempo Alberto Bellelli e Simone Tosi avevano evidentemente già da tempo ottenuto da Banaccini l’appoggio per costruire la “cattedrale ospedaliera” stile Baggiovara a Carpi.

Non è possibile pensare che un cittadino di Finale Emilia, Medolla, Mirandola San Felice ecc… Vada a Carpi e riesca a raggiungere l’ospedale in tempi rapidi se deve passare dalla statale o dalla “Canaletto”…. Viabilità disagevole per colpa dello stesso PD che ancora parla di Cispadana e di altro….. Ma non risolve da anni nulla.

Ricordo ai cittadini della “Bassa” che hanno votato PD e Bonaccini, a tutti coloro che hanno dato il voto “disgiunto” a Bonaccini che devono dire ogni giorno la seguente frase “chi è cagione del proprio mal piaga sé stesso”.

Da Carpigiano nel consiglio di Finale Emilia e dell’UCMAN proverò a lavorare per una maggiore equità nel trattamento tra la “bassa” e Carpi….. Ma Bonaccini pare aver già scelto e deciso dove sono i cittadini di serie A e quelli di serie B