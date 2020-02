Finale, chiuso Ponte Vecchio: commercianti in difficoltà

Un’ordinanza urgente ha chiuso fatto chiudere Ponte Vecchio a Finale Emilia per ragioni di sicurezza e questo sta determinando alcuni disagi ai commercianti che hanno la loro attività nei primi comuni del Ferrarese a ridosso della Bassa modenese. Una delle voci che descrive la situazione è quella dei titolari del Time Out Cafè di Alberone, bar punto di ritrovo di tanti finalesi che pur mettendo al primo posto la sicurezza dichiarano alla stampa locale di sentirsi tagliati fuori. “Per arrivare qui con il ponte chiuso, bisogna percorrere 5 chilometri in più e in tanti giustamente vi rinunciano” hanno detto a Il Resto del Carlino in un’intrevista.

E anche dall’altra parte del ponte c’è chi si lamenta dei disagi, in particolare il titolare del negozio Dolciumi Ferioli: “Già la volta scorsa, il ponte venne chiuso nel periodo natalizio e adesso a ridosso di Pasqua e per noi che vendiamo dolci e dolciumi, dal Panettone alla Colomba e all’Uovo di Pasqua questo è un problema. Chi viene da San Felice, Massa e dal Modenese deve allungare il percorso, superare il nuovo ponte della tangenziale e arrivare fin qui”.

E poi ci sono i commenti della politica. Sinistra Civica per Finale Emilia da ragione ai commercianti, almeno per quanto riguarda l’opportunità di avvertire i propri clienti: “Gli esercenti che hanno attività sulla sponda ferarrese del fiume Panaro hanno ragione a lamentarsi. Perchè la sicurezza viene prima di tutto, ma da parte dell’Amministrazione era necessaria una informazione adeguata che consentisse a pizzeria, macelleria, bar e ristoranti della zona Crocetta di avvisare per tempo la propria clientela sulla chiusura del ponte e l’avvio dei lavori. Ma come diciamo da tempo, nell’assessorato ai lavori pubblici manca la programmazione delle opere pubbliche”.

