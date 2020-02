Finale, danni alle imprese con la chiusura del vecchio ponte

FINALE EMILIA – La CNA si è espressa in merito alla chiusura del vecchio ponte e si dice “sorpresa” del fatto in quanto la situazione pericolosa era già nota da anni.

Ci ha sorpreso l’inopinata chiusura del ponte vecchio, i cui problemi erano nato da tempo. Già dal 2018, subito dopo la precedente manutenzione, era già stato applicato un divieto al transito dei mezzi pesanti (che, peraltro, nessuno ha mai fatto rispettare), a testimonianza della notorietà della situazione di pericolosità della struttura.

Il problema nasce nel momento in cui il ponte viene chiuso per lavori di messa in sicurezza – assolutamente condivisibili – improvvisamente, senza nessuna comunicazione ai cittadini e tantomeno alle imprese direttamente colpite dal provvedimento e, evidentemente, senza un loro coinvolgimento.

È chiaro a tutti – commenta CNA – che l’interruzione di un collegamento diretto con il centese causerà un danno rilevante per le attività commerciali e di servizio che intercettavano questi flussi commerciali, una situazione aggravata dal fatto che al momento non è dato sapere la durata di questa manutenzione straordinaria. Per questo abbiamo chiesto al Sindaco un incontro per valutare eventuali interventi di sostegno alle imprese più colpite dall’intervento, a cominciare dallo stanziamento di un fondo per indennizzare il calo dell’attività e l’esenzione da alcune imposte locali.