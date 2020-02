Finale, due truffe ad anziani andate a vuoto

FINALE EMILIA – Le campagne di informazione per prevenire le truffe stanno aiutando i cittadini a evitarle. Sono due i tentativi andati a vuoto a Finale Emilia, contro due anziani, in due momenti diversi. L’11 febbraio intorno alle 12.30 nel comune di Finale un uomo si è palesato alla porta di un uomo di 78 anni presentandosi come un tecnico non meglio specificato, che avrebbe dovuto controllare la presenza di mercurio nell’acqua. L’anziano non ha aperto la porta e ha subito informato i carabinieri. Poco dopo in un’altra casa di Finale si sono presentate due persone in pettorina che, spacciandosi per vigili, hanno chiesto ad un anziano di entrare in casa per effettuare dei controlli. L’anziano residente nell’appartamento non ha aperto la porta chiamando subito le forze dell’ordine. Il consiglio che le Forze dell’Ordine vogliono fare arrivare agli anziani, il bersaglio preferito di questi truffatori, è che in caso di dubbio e atteggiamenti sospetti è sempre bene rivolgersi a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017