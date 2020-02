Finale Emilia, sventate due truffe agli anziani

FINALE EMILIA – Finale Emilia, sventate due truffe agli anziani. Si era presentata in due appartamenti diversi la coppia di truffatori che martedì giorno è stata avvistata a Finale Emilia. In entrambi i casi i delinquenti sono stati cacciati.

E’ avvenuto attorno all’ora di pranzo. Il primo caso alle 12.30: un uomo ha suonato a casa di un 78enne dicendo che era un tecnico dell’acqua che doveva controllare le tubature perchè c’era una perdita di acqua e mercurio. il 78enn lo manda via capendo che è una truffa e chiama i Carabinieri.

Alle 13.15 i militari vengono chiamati in un altro appartamento. Qui un pensionato racconta che si sono presentati in duealla sua porta, si sono qualificati come agenti di polizia municipale che stavando facendo una indagine. Ma si capiva che erano truffatori, così il pensionato liha mandati via.

