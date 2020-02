Finale Emilia: ufficio lavori pubblici a rischio blocco dal primo Aprile

FINALE EMILIA – Il Responsabile dei Lavori Pubblici del comune di Finale Emilia ha richiesto un’aspettativa a Ferrara. Sulla questione si interrogano i consiglieri M5S di Finale Emilia che attraverso una nota stampa hanno espresso i propri dubbi in merito:

Abbiamo visto nell’ultimo Consiglio Comunale, in una lunghissima comunicazione del Sindaco Palazzi, lo stato della ricostruzione e gli obbiettivi che la Giunta si dava da qui alla fine della legislatura, un progetto decisamente faraonico a cui vanno aggiunte le problematiche legate al ponte vecchio sul fiume Panaro. Fin da subito siamo rimasti perplessi perché un programma di questa portata avrebbe spremuto un ufficio in costante bufera, con un responsabile con un piede sulla porta, come abbiamo avuto modo di scoprire, essendo in concorso presso un altro ente.

Oggi invece, con grande sorpresa, scopriamo che lo stesso dirigente chiede di usufruire di una aspettativa, dal primo di aprile fino a marzo 2023 per dedicarsi ad un lavoro presso l’Università di Ferrara. Aspettativa che, quando richiesta, è necessario accordare a norma di legge.

È evidente, che con un responsabile in partenza il new deal di Palazzi sia ancora più irrealizzabile. Per questo abbiamo chiesto urgentemente una interpellanza al Sindaco, perché ci spieghi come e cosa intende fare con quell’ufficio, con il suo assessorato, perché al momento siamo molto preoccupati che dall’immobilismo spinto si passi al caos più totale e al blocco, che di certo non si potrà nascondere dietro ad uno striscione.