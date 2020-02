Finale, entro il 28 febbraio si fa domanda per lo sconto sulla Tari

Scade il 28 febbraio la presentazione della domanda di riduzione del Tributo per smaltimento in proprio di RIFIUTI SPECIALI e/o PERICOLOSI e avvio a riciclo in proprio di RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.

Il Regolamento comunale della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 31.03.2017, distingue tra i RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E/O PERICOLOSI, ai sensi dell’art. 11, che danno diritto all’esclusione o alla riduzione percentuale della superficie tassabile ove essi vengono prodotti, e i RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, per i quali è possibile richiedere la riduzione della parte variabile della tariffa per l’avvio al riciclo in proprio, ai sensi dell’art. 15.

Si tratta di due fattispecie diverse pertanto occorre presentare una specifica domanda per ciascuna tipologia di rifiuti. Le domande presentate oltre il termine suddetto non saranno accolte https://www.comunefinale.net/…/tari-utenze-non-domestiche-s…

