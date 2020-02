Finale, inchiesta Fruttarola: mercoledì un consiglio comunale straordinario

Inchiesta sulla manutenzione della strada Fruttarola, un consiglio comunale straordinario a Finale Emilia: la data è mercoledì 12 febbraio e a convocarlo è stato il presidente Paolo Saletti con lo scopo di discutere sull’indagine che ha portato i Carabinieri Forestali all’interno dell’edificio comunale per diverse ore la scorsa settimana e alle cinque persone indagate per turbativa d’asta. La richiesta della riunione straordinaria era stata fatta dai consiglieri di opposizione e in particolare da Pierpaolo Salino, Elena Terzi e Stefano Lugli.

“Il consiglio comunale di mercoledì 12 febbraio deve essere il momento della verità – la dichiarazione di Sinistra Civica per Finale Emilia – Perchè mentre il sindaco racconta un paese in cui la ricostruzione procede spedita e gli intoppi sono sempre colpa di altri, i cittadini vedono che non si apre un cantiere e che l’immobilismo sta spegnendo sogni e speranze di un futuro diverso per questa nostra comunità”.

“Le inchieste le lasciamo alla magistratura -prosegue la nota – le responsabilità politiche di un paese immobile devono assumersele coloro che stanno guidando questa città, a partire dall’assessore ai lavori pubblici, che coincide con la figura del sindaco. Invitiamo tutti i cittadini al consiglio comunale straordinario chiesto dalle opposizioni di Sinistra Civica, Pd e Lista Civica e convocato per mercoledì 12 febbraio alle ore 20.30 al MAF”.

