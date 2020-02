Finale, ladri in via Milazzo. E macchine depredate in piazza

FINALE EMILIA – Ladri in via Milazzo, in una abitazione della frazione di Massa Finalese. E’ accaduto lunedì pomeriggio, quando i proprietari rientrando in casa hanno notato che le luci erano accese. Provando a entrare, hanno visto che la porta era stata chiusa a chiave dall’interno. I ladri hanno lasciato la porta così, mentre fuggivano via dalla finestra

Si registrano anche diverse automobili depredate mentre erano parcheggiate in piazza a Finale Emilia. Scrive una signora su Facebook

Hanno aperto la macchina della mia mamma in piazza a finale stanotte.

Domani faremo denuncia, intanto vorrei capire se siamo stati gli unici o hanno fatto il giro…

E tra i commenti, un’altra donna:

Anche mia figlia sabato notte aperta e svuotata la macchina ha fatto denuncia

